Viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 03:00 pm
Llega a Venezuela otro vuelo de la Gran Misión Vuelta a la Patria desde EEUU: 28 de noviembre

Este viernes,a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en el estado La Guaira, el vuelo número 93 con 136 inmigrantes venezolanos provenientes de Arizona, Estados Unidos.

Se pudo conocer, que entre ellos se encuentran 24 mujeres, 104 hombres y nueve niños que retornaron en dicho vuelo, gracias a esta misión creada por el Ejecutivo Nacional, en el año 2018.

Vale recordar, que el pasado miércoles, el vuelo número 92 de este plan arribó a la nación con 175 connacionales, donde fueron recibidos por autoridades nacionales y personal de atención integral.

Ese grupo estaba conformado por 142 hombres, 26 mujeres, dos niños y cinco niñas, entre ellos, los menores Aidan Acuña de cuatro años y Aleximar Ojeda de 15 años, quienes fueron separados de sus familiares tras las políticas migratorias inhumanas impulsadas por las autoridades norteamericanas.

