Vacunación y salud sin costo en Dallas: detalles de la jornada del Consulado de Guatemala y Parkland en diciembre

Se ha lanzado una convocatoria de invitación para una jornada de salud integral, con vacunación incluida, en Dallas, Texas, Estados Unidos (EEUU).

En esta oportunidad, se trata de la asociación del reconocido Hospital Parkland y el Consulado de Guatemala en Dallas.

Se trata de un evento comunitario gratuito organizado específicamente por Parkland Health, el próximo sábado 6 de diciembre.

La cita es de 8:30 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el Consulado de Guatemala, ubicado en 4405 N. Beltwood Pkwy, en Farmers Branch.

Aunque no se han extendido en la convocatoria, se señala que se ofrecerán vacunas, chequeos de salud y materiales educativos para toda la comunidad.

Aunque no hay requisitos estrictos de ciudadanía, podría ser útil llevar:

Registro de Vacunación (Récord de vacunas): llevar una copia impresa legible de los registros de vacunación del niño o adulto para asegurar que reciban las dosis correctas.

Identificación: una identificación personal.

Consentimiento: los niños menores de 18 años deben ir acompañados por un padre o tutor legal para firmar el formulario de consentimiento.

