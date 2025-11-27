Taxis acuáticos gratis en Miami Beach: sepa por qué se ofrecerá este servicio y desde cuándo

Suscríbete a nuestros canales

En Miami Beach, Florida, Estados Unidos (EEUU), los residentes y visitantes tendrán la oportunidad de recibir un beneficio gratuito temporal durante varios días, le contamos de qué se trata

Se trata de la Semana del Arte, en su edición 2025, que se estará celebrando en pocos días en la Ciudad de Miami Beach, en donde las autoridades, pensando en la congestión del tráfico, ofrecerán completamente gratis varias opciones de transporte.

El evento artístico se estará celebrando desde el lunes 1 de diciembre hasta el domingo 7 de diciembre.

Detalles sobre el acceso a transporte vial y acuático gratis

En principio, se estará ofreciendo el servicio gratuito del tranvía, por toda la ciudad, que operará con una frecuencia mejorada de 8:00 de la mañana a medianoche.

Esto, desde el miércoles 3 de diciembre hasta el sábado 6 de diciembre.

Además, una flota de autobuses lanzadera también completamente gratis cada 15 minutos transportar a los usuarios a las ferias de arte más prestigiosas de Miami Beach y Miami.

Taxis acuáticos:

Pero sin duda, el beneficio de transporte más atractivo será que los visitantes y residentes podrán usar taxis acuáticos gratuitos que conectarán Miami Beach con el centro de Miami.

Se ha dado a conocer que hasta siete barcos taxis acuáticos cruzarán la icónica bahía de Biscayne desde el lunes 1 de diciembre hasta el sábado 6 de diciembre.

El servicio de taxi acuático circulará cada 10-15 minutos entre Maurice Gibb Memorial Park (1790 Purdy Avenue) en Miami Beach y el Venetian Marina & Yacht Club (1635 North Bayshore Drive) en Miami.

- En un horario de 10:00 de la mañana a la medianoche.

- El domingo 7 de diciembre 10:00 am a 10:00 de la noche.

Los horarios de operación del transbordador reflejarán los de los taxis acuáticos y podrán seguirse en tiempo real en la web de Art Week Miami Beach.

Más específicamente:

Un taxi acuático operará entre la parada de Miami Beach en Maurice Gibb Memorial Park (1790 Purdy Avenue) y el Centro de Convenciones de Miami Beach (Convention Center Drive y 18 Street).

operará entre la parada de Miami Beach en Maurice Gibb Memorial Park (1790 Purdy Avenue) y el Centro de Convenciones de Miami Beach (Convention Center Drive y 18 Street). South Beach Art Shuttles circulará entre el Centro de Convenciones Miami Beach (Convention Center Drive y 18 Street) y Collins Avenue entre las calles 10 y 11.

circulará entre el Centro de Convenciones Miami Beach (Convention Center Drive y 18 Street) y Collins Avenue entre las calles 10 y 11. Los lanzaderas artísticas de Mid Beach viajarán entre el Centro de Convenciones de Miami Beach y Mid Beach, con las siguientes paradas:

- Convention Center Drive y 18 Street, Collins Avenue y 22 Street, Collins Avenue y 32 Street, Collins Avenue y 46 Street, así como Royal Palm Avenue entre las calles 41 y 42.

Miami Beach – Design District Shuttles viajarán entre el Miami Beach Convention Center (Convention Center Drive y 18 Street) hacia/desde NE 38 Street y NE 1 Court en la ciudad de Miami.

Con la capacidad de operar en los arcéns interiores dedicados del Julia Tuttle Causeway para reducir el tiempo de viaje.

Para conocer con exactitud las rutas gratuitas de lanzadera y taxi acuático, visite el siguiente enlace: https://www.miamibeachfl.gov/wp-content/uploads/2025/11/Final-ArtWeek-2025-Map.pdf.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube