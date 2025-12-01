Vialidad

Nuevo aumento de tarifas en peajes entra en vigencia este 1 de diciembre: así quedaron los montos

Por Robert Lobo
Lunes, 01 de diciembre de 2025 a las 10:00 am
A partir de este lunes 01 de diciembre, entran en vigor las nuevas tarifas en peajes de todo el territorio nacional. En los peajes ya se observan los nuevos montos. Es el tercer ajuste en los últimos meses.

De acuerdo con la información publicada en las casillas de cobro de los diferentes peajes, los precios varían dependiendo de la unidad de transporte y el número de ejes, así el ajuste queda de la siguiente manera:

  • Liviano y microbús: Bs 100
  • Autobuses: Bs 110
  • Carga liviana: Bs 950
  • Carga Pesada 2 ejes: Bs 1.100
  • Carga Pesada 3 ejes: Bs 1.200
  • Carga Pesada 4 ejes: Bs 1.300
  • Carga Pesada 5 ejes: Bs 1.500
  • Carga Pesada 6 ejes: Bs 1.900

 

