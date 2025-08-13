Francisco Ameliach deja la AN: este es el nuevo cargo que asumirá en el Zulia

Suscríbete a nuestros canales

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes la solicitud de separación temporal de Francisco Ameliach del cargo de diputado principal, tras ser designado como nuevo presidente de la Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia).

De esta manera, va a sustituir a Néstor Reverol quien era presidente de la Corporación desde abril de 2024.

Según información oficial del Parlamento, con esta nueva responsabilidad al frente de Corpozulia, Ameliach se incorpora a la gestión regional con el respaldo institucional de la AN y una hoja de vida marcada por el ejercicio político y militar.

Francisco Ameliach fue integrante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y ocupó diversos cargos de responsabilidad pública: gobernador del estado Carabobo, presidente de la Asamblea Nacional, miembro de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y representante del Poder Legislativo ante el Consejo de Estado.

Con respecto a Reverol, se desconoce si ocupará un nuevo cargo en el Gabinete Nacional o de la región zuliana.