"Que todo el mundo se defina": Maduro anuncia ofensiva de seguridad interna en todas las ciudades

A partir de este martes 12 de agosto, inicia en el país una ofensiva de seguridad interna en todo el territorio nacional ante las amenazas de sectores de la oposición.

Así lo indicó el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante un acto de Fortalecimiento del Plan Cuadrantes de Paz de los Circuitos Comunales.

Precisó que este despliegue se llevará a cabo en unión Popular-Militar.

Ante esto, envió un mensaje a la población en general, sobre todo a aquellos que tienen dudas.

“Que todo el mundo se defina, el que esté acobardado que dé un paso al lado y punto (…) pero esta patria no la va a detener nada ni nadie, que lo sepan los que han nacido y están por nacer”, dijo Maduro.