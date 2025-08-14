Diosdado Cabello informa incautación de un alijo de explosivos: hallan 220 detonadores eléctricos

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 14 de agosto, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó sobre la incautación de un importante alijo de explosivos en un galpón.

De acuerdo con el reporte oficial, entre los materiales decomisados en un galpón en el estado Anzoátegui, se encuentran 724 cortadores, 6.769 elementos de carga hueca, 220 detonadores eléctricos y cordón detonante, entre otros.

“Quiero dejar muy claro por qué ellos dicen que estos explosivos son para uso petrolero, tratando de engañar y de manipular. Saben las empresas petroleras que ninguna de ellas puede tener más de 50 kilos de explosivos ni más de 100 detonadores eléctricos; eso es lo que establece la norma”, expresó.

En tal sentido, aclaró que los galpones son propiedad de unas empresas petroleras que, desde hace ocho años, no mantienen relación comercial con Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa).

