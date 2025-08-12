Diosdado Cabello: El SEBIN incauta otro galpón con explosivos para actos terroristas

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó que las investigaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) permitieron localizar un nuevo lote de explosivos en el oriente del país.

"Encontramos, gracias a los trabajos de inteligencia, en este caso, el Sebin, en otra ciudad del oriente de Venezuela (Maturín), otro sitio donde la cantidad de explosivos depositados ahí asusta", afirmó durante su participación en el programa Nicolás Maduro+.

El hallazgo se realizó el sábado pasado en galpones ubicados en esa región, donde se resguardaban dispositivos con un alto potencial destructivo.

Asimismo, Cabello advirtió que estos explosivos "son los que le suministraba la fábrica al ISIS". Además, resaltó que gracias a informaciones proporcionadas por el poder popular lograron ubicar estos materiales peligrosos en ambas locaciones.

Acusan a ONG falsas para blanquear terroristas en Venezuela

Durante su participación en el programa, Nicolás Maduro acusó al Departamento de Estado estadounidense y a la CIA de utilizar ONG falsas para blanquear terroristas en Venezuela.

En su programa, afirmó que "las pruebas han aparecido completicas", y señaló específicamente a Usaid y otras agencias estadounidenses como responsables de financiar organizaciones no gubernamentales que pretenden disfrazarse como movimientos progresistas o chavistas para encubrir actividades terroristas.

Mientras tanto, el mandatario también vinculó estas acciones con los disturbios ocurridos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde grupos denominados “comanditos” generaron violencia y destrucción los días 29 y 30 del mismo mes.

