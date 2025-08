Diosdado Cabello: Es recontra estúpido pensar que Chevron se lleve el petróleo y no nos va a pagar

Suscríbete a nuestros canales

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, afirmó que la licencia que le renovó la Administración de Donald Trump a la Chevron “es una transacción comercial como cualquier otra”.

Al tiempo que aseguró, que dicha licencia es para que la empresa estadounidense vuelva a operar en el país, pero “no para que se lleve el petróleo y no pague”.

“Nosotros no vivimos de Chevron. Eso no es una licencia para Venezuela, sino para una empresa gringa, ellos verán qué hacen, lo que sí es recontra estúpido pensar que Chevron se lleve el petróleo y no nos va a pagar, el que creo eso, se fumó una hoja de plátano (...) Es una transacción comercial como cualquier otra”, indicó Cabello, en rueda de prensa del partido de la tolda roja.

Su reiteración sobre esta licencia, se da luego de que Reuters afirmara que tres fuentes cercanas a la decisión indicaron que el dinero proveniente de la venta de petróleo, aprobada en esa licencia, no podrá transferirse de ninguna manera al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Venezuela y Chevron

El pasado 24 de julio, Maduro afirmó que el Ministerio para Hidrocarburos y Chevron ya instalaron las mesas de trabajo con el fin de reactivar las operaciones de la empresa estadounidense en el país.

“Ellos le informaron a Delcy Rodríguez (ministra de Hidrocarburos) sobre la autorización (...) ella les dio la bienvenida para trabajar en el país. Los felicito, me parece muy bien. Chevron tiene 102 años en Venezuela y quiero que tenga 100 años más, trabajar sin problemas”, indicó Maduro, durante una entrevista especial con Telesur.

La administración de Donald Trump revocó la licencia en mayo de este año.