Lista de posadas familiares para esta temporada de vacaciones: paga a partir de 20$ la noche

Durante las vacacioens escolares de este año 2025, nada mejor que un viaje familiar a la playa y conocer las hermosas costas del país.

A través de las redes sociales, el portal de Posadas y Playas difundió los costos de diferentes hospedajes para quedarse en familia.

Posadas familiares para esta temporada de vacaciones

De acuerdo con las publicaciones en redes, los precios varían entre estadías totalmente equipadas familias grandes y pequeñas.

Asimismo, destaca los diferentes destinos disponibles en varios estados del país.

En este sentido, resaltan los siguientes destinos y costos:

Mochima

Posada Mochima Karibe: cuenta con apartamentos totalmente equipados y habitaciones con vista al mar, dispone de WiFi, aceptan mascotas (PetFriendly), parrilleras, atención personalizada y más. Esta opción ofrece varios precios para su estadía:

Matrimonial 20$

Triple 25$

Casa 6 Personas 40$

Casa 7 Personas 45$

Casa 8 Personas 50$

Chichiriviche

Aparta Hotel Leidy Mar: este cuenta con planta eléctrica, WiFi, dos piscinas, apartamentos equipados, lancha privada, cocina exterior de uso común y parrilleras.

Matrimonial 30$

Cada 12$ por persona, a partir de 4 Personas.

Posada La Maracucha: disponen de planta eléctrica, casa equipada y con habitaciones para 14 personas, piscina, parrillera, cocina de uso común paseos a Los Cayos, aire acondicionado.

El costo por persona es de 10 dólares de jueves a domingo y 8 dólares de lunes a jueves.

