¿Buscas una mascota? Jornada de adopción gratuita llega a Irving: estas son las especies disponible

Suscríbete a nuestros canales

El programa “Desocupar los albergues” es una iniciativa que busca encontrar un hogar para animales en situación de abandono.

Durante este fin de semana y el próximo, Irving Animal Services abre sus puertas para que las personas puedan conocer a los animales y llevarse a una mascota a su casa de manera gratuita, sin pagar las tarifas habituales de adopción.

Según una reseña de Telemundo, la jornada fue activada durante todo el mes de agosto para darles una segunda oportunidad a estos compañeros de vida.

¿Qué tipo de mascotas hay disponibles?

El albergue de Irving Animal Services cuenta con una gran variedad de animales listos para adopción.

Las personas encontrarán perros, gatos, conejos y hasta pájaros que esperan una familia. El personal del albergue brinda asesoría para ayudar a los adoptantes a encontrar el compañero de cuatro patas que mejor se adapte a su estilo de vida.

¿Cómo entrenan a los animales para la adopción?

Los animales que llegan a Irving Animal Services reciben un proceso de evaluación y entrenamiento.

Los encargados los revisan y les aplican las vacunas necesarias. Si demuestran un buen comportamiento, los ponen en un área especial para que el público los conozca.

El entrenamiento de los animales es una labor constante que se debe hacer todos los días.

¿Qué consejo dan los expertos a los interesados?

Los expertos recomiendan a quienes decidan adoptar que pregunten al personal del albergue sobre el carácter y las necesidades del animal.

Los empleados están allí para orientar a los futuros dueños y asegurarse de que el animal se adapte bien a su nuevo hogar.

La iniciativa “Desocupar los albergues” es una gran oportunidad para darle una segunda oportunidad a un animal sin hogar.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube