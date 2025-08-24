"English only" en el gobierno federal: lo que esconde la nueva política de vivienda para muchos en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de Estados Unidos ha empezado a aplicar la política “English only”, que establece el uso exclusivo del inglés en todos sus procesos y comunicaciones. Esta medida, que responde a una directriz presidencial, implica la eliminación gradual de servicios y materiales en otros idiomas.

Datos difundidos desde el propio portal web del HUD señalan que la decisión surge a raíz de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que declara el inglés como idioma oficial de Estados Unidos, buscando unificar el lenguaje empleado en las agencias federales.

Nueva normativa en la comunicación oficial del HUD

El subsecretario del HUD emitió un memorando dirigido al personal donde se detalla que todas las comunicaciones y documentos producidos en la agencia serán exclusivamente en inglés.

Además, se indicó que se retirarán de inmediato materiales impresos o digitales en otros idiomas de las oficinas y espacios financiados por el departamento.

Según el comunicado, esta política se implementará a excepción de casos específicos, como la atención a víctimas de violencia doméstica y personas con discapacidades, en cumplimiento con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y leyes relacionadas.

Repercusiones legales y alcance federal

Esta modificación en el Departamento de Vivienda federal sigue a una orden presidencial emitida en marzo, que revocó directrices previas sobre asistencia lingüística, como la Orden Ejecutiva 13166 firmada en el 2000.

Aunque la Casa Blanca indicó que las agencias pueden tomar decisiones para mantener servicios en otros idiomas si lo consideran necesario para cumplir sus funciones, HUD ha optado por restringir la comunicación a un solo idioma.

