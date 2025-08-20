Isla de Margarita: la estrategia de gremios para atraer viajeros por el cierre vacacional

Suscríbete a nuestros canales

La isla de Margarita se prepara para recibir una nueva oleada de visitantes en lo que resta de la temporada vacacional, que culmina el próximo 15 de septiembre.

Antonio de Abreu, presidente de la Cámara de Turismo de Nueva Esparta, confirmó a Unión Radio que todos los vuelos programados para los próximos diez días ya están ocupados.

Isla de Margarita incrementa vuelos y fortalece su conectividad aérea

Durante una entrevista en el programa Dos más Dos transmitido por Unión Radio, De Abreu detalló que las aerolíneas comenzaron a activar frecuencias especiales para atender la demanda.

Además, el Aeropuerto Internacional Santiago Mariño recibe más de 100 vuelos semanales, lo que evidencia un repunte en la movilidad hacia la isla.

Por lo tanto, el sector turístico se muestra optimista ante el flujo constante de viajeros, tanto nacionales como internacionales.

Infraestructura, alianzas y servicios: así se prepara la isla para recibir turistas

Del mismo modo, la isla de Margarita refuerza su infraestructura y servicios para garantizar una experiencia completa a los visitantes.

Por su parte, Gabriel Briceño, presidente de Fedecámaras Nueva Esparta, aseguró que sectores públicos y privados trabajan de forma coordinada para recuperar la competitividad turística.

El enfoque incluye turismo religioso, de compras, deportivo, de esparcimiento y de convenciones. Además, se observa un aumento en la llegada de extranjeros.

Propuestas para modernizar el Puerto Libre y atraer más visitantes

Briceño también destacó la necesidad de adaptar la Ley del Puerto Libre a las nuevas realidades sociales y económicas del país.

Desde la Cámara de Comercio se han planteado propuestas concretas para dinamizar el comercio y mejorar la experiencia del turista.

Visita nuestra sección: Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube