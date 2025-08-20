Siembran miles de plantas frutales y ornamentales en Caracas: buscan recuperar áreas verdes

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo ha activado un plan de reforestación en Caracas y varios estados del país. En este sentido, más de 76 mil plantas fueron sembradas para recuperar áreas verdes degradadas.

A propósito del 50 aniversario de la Compañía Nacional de Reforestación (CONARE), en el sector Catuche del Parque Nacional Wararira Repano, se realizó la siembra de 161 Leucaenas, 20 Mangos, 18 Puma laca, 32 de Mamón, 24 Níspero japonés, 10 Aguacate, 55 Apamate, 31 Flamboyan, 7 Samán, 11 Jabillo, 4 Granada, 4 Bucare y más 200 Caro Caro; también se sembraron 3 Caoba grandes y un nogal.

El ministro Ricardo Molina, destacó que fueron sembradas 76 mil especies forestales y frutales en todos los estados del país, plantas que vienen de viveros propios.

Estas actividades cuentan con la participación de más de 500 personas entre el Ministerio de Ecosocialismo, CONARE, direcciones estadales, Inparques, Misión Árbol, Bomberos Forestales, Guardaparques y el Poder Popular.

Plan se reforestación de extiende a otros estados

En otros estados del país, las jornadas se realizaron con éxito, en Barinas por ejemplo fueron 12 mil 500 plantas entre Teca, Café, Guayaba y Merey en 10 hectáreas ubicadas en el sector Guaimito; asimismo en Monagas, la actividad se desarrolló en el sector Sabana Dos, con 12 mil 500 plantas de Cacao, Jobo, Merey, Guamo y Castaña.

En el estado Cojedes, en el municipio Ezequiel Zamora, fueron 10 hectáreas reforestadas con 5 mil 520 plantas de Caoba, Apamate, Araguaney, Flamboyán, Merey, Semeruco, Níspero, Pomagas y Tamarindo y en Anzoátegui, 4 mil plantas fueron sembradas en 10 hectáreas del sector Canaimita entre Samán, Jabillo, Roble, Cují y Merey.

