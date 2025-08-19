Conoce la arepa preferida en Caracas: locales compiten con estas promociones y ofertas especiales

Suscríbete a nuestros canales

La tradicional arepa sigue presente en el plato del caraqueño, que la consume más como almuerzo o luego de parrandear. Negocios ofrecen amplia variedad, y combos de arepas.

El restaurante El Mirandino ofrece una amplia variedad de arepas y rellenos; como la Mirandino que incluye cochino frito, queso de mano y aguacate por $ 7; La Llanera con carne, queso de mano, aguacate y tocineta por $ 8; Además de las tradicionales como Reina Pepiada, pollo, carne mechada, ensalada de gallina, asado negro, o diablito por $ 5 cada una.

Las de pernil, cochino frito, huevos de codorniz o pabellón cuestan $ 6. Las arepas de queso amarillo, guayanés o de mano por $ 4, de chorizo o morcilla por $ 4; y la Pelúa, la Catira (pollo con queso amarillo), o la Sifrina (reina pepiada con queso amarillo) por $ 6,5 cada una.

Al caraqueño le gustan las combinaciones

El gerente del restaurante El Mirandino, Daniel Da Silva, indicó que las variedades de arepas que más se venden en el local son la Pelúa y la Mirandino, “porque al caraqueño le gustan esas combinaciones” y la Reina Pepiada “por lo tradicional”.

Aseguró: "Las arepas las compran de madrugada, de 1:00 am a 5:00 am, o de cena; aunque hay personas que almuerzan con arepas”.

Destacó que la gente compra pastelitos por lo económico, pero no les llena tanto como una arepa. Mantenemos la arepa por lo tradicional, el negocio trabaja las 24 horas.

El encargado del restaurante El Solar del Este, José Pérez, indicó que el local ofrece variedad de arepas rellenas.

Precisó que hay arepas con rellenos calientes como asado negro, lengua a la criolla, o carne mechada, por $ 6; llanero a la criolla por $ 8. Las arepas de queso amarillo, de jamón de pavo, de pierna, huevos de codorniz por $ 6

Además, arepas de queso guayanés, de mano, de telita, de trenza por $ 5, con salpicón de mariscos por $ 9. “La arepa de la casa es la Llanera, que incluye solomo, queso de trenza, aguacate y tocineta; es parrilla por $ 8. También vendemos la Pelúa, la Sifrina, y la Catira”.

Aseguró que las que más compran los clientes son la Llanera y la reina con amarillo.

El restaurante ofrece un combo de tres arepas con queso de mano por $ 13.

Foto: José Félix Lara

Aseguró que la arepa aún es la Reina Pepiada, no falla en el desayuno, a mediodía, en la noche; con sopa. “Hay quienes llevan arepas para almorzar, como la Llanera”.

Las arepas se venden en combos combinables

El CEO de Par de Arepas, Adrián Diez, indicó que en el negocio las arepas se venden en combos combinables y ofrece tres.

El combo N° 1 son dos arepas mixtas con dos contornos por $ 5. Se puede elegir entre pollo, facilista, salchicha, guayanés, perico, palmito, jamón, queso blanco, jamonada y ensalada de gallina.

El combo N° 2, de dos arepas mixtas, cuesta $ 7. Se puede combinar queso amarillo, huevo de codorniz, Reina Pepiada, chorizo, tocineta, jamón endiablado, diablito, queso crema, chuleta ahumada, jamón Plumrose.

El combo N° 3 de dos arepas mixtas con combos 1 o 2, por $ 9. Las opciones son carne mechada, asado negro, pernil, salpicón de mariscos.

Diez afirmó que las arepas que más se venden en la noche en el negocio son la Reina Pepiada o la reina con amarillo; “de jueves a domingo, de día, el caraqueño consume más arepas porque son los días de parranda. Sin embargo, aquí la gente almuerza con par de arepas por $ 5”.

