“No es simple, es una locura”: Gaby Espino, Daniela y más famosos rinden culto a las arepas de María en Miami

Una simple arepa al estilo venezolano es capaz de reunir a grandes talentos en un mismo lugar, esta vez fue Gaby Espino quien visitó “Las Arepas de María”, ubicado en pleno corazón de Miami, la actriz venezolana junto a Daniela Mermeria no aguantaron la tentación y se fueron a romper la dieta con unas arepas fritas la cual Gaby eligió de Cheez Whiz con diablitos:

“No hay palabras, o sea… tan simple como eso, pero no es simple. Es una locura, esta vaina. Me llegó al corazón, me llevó a mi infancia”, dijo Gaby con los ojos brillando y una sonrisa con nostalgia.

La escena se volvió viral rápidamente, y no es para menos: cada celebridad que cruza la puerta de este rincón gastronómico queda marcada por su sabor criollo y su energía acogedora.

Mantequilla, chicharrón y un menú de estrellas

Otra que se dejó llevar fue Daniela Mermeria, quien eligió la arepa más clásica de todas, la de mantequilla derretida. Y no se guardó nada:

“Mantequilla chorrearda, claramente”, dijo mientras rebosaba la arepa con gusto y la sumergía en la mantequilla que caía en su plato.

Pero este no es un local cualquiera. “Las Arepas de María” se ha convertido en un lugar de encuentro para artistas, influencers y cantantes que buscan ese bocado que huele a casa con sabor a Venezuela, por allí han pasado Isabella Ladera, Manuel Turizo, Zhamira Zambrano Beéle, Valeria Sandoval, Bárbara Ramírez, y una lista que crece día a día.

Un bocado que conecta con el alma

Más que una simple parada culinaria, el restaurante es un punto de encuentro emocional. Entre la masa caliente, los sabores auténticos y el calor de hogar, cada arepa es un recordatorio de raíces, familia y memoria.

En tiempos donde lo viral lo decide una mordida, las arepas de María se han ganado su puesto entre los antojos más compartidos y celebrados de Miami. Porque sí: a veces, lo más simple… es lo que más toca el corazón.

