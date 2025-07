La razón detrás de la repentina desaparición de Joaquín López-Dóriga

En el mundo de los medios no pasó desapercibida la ausencia de Joaquín López-Dóriga, una de las voces más reconocidas del periodismo mexicano y es que sin previo aviso, el también conductor de radio desapareció de su programa, lo que levantó sospechas, especulaciones y hasta versiones alarmistas entre colegas y seguidores.

La incertidumbre quedó resuelta este lunes 28 de junio, cuando el comunicador reapareció al frente de su espacio informativo reveló que había sido hospitalizado por una neumonía.

López-Dóriga explicó que todo comenzó con una revisión médica que no salió como esperaba. Pensó que solo era una molestia pasajera, pero los especialistas decidieron que tenía que internarse de inmediato.

“El lunes todavía estaba aquí y saliendo de aquí me revisaron, me dijeron ‘te quedas’. Me quedé internado y ya me curé”, contó al aire, con el tono pausado que lo caracteriza.