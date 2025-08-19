Pueblo de Baruta celebra 405 años de fundado: desde 1620 sus calles aguardan historias y tradiciones

Suscríbete a nuestros canales

El pueblo de Baruta conmemoró este 19 de agosto, sus 405 años de haber sido fundado. El alcalde de este municipio, Darwin González, encabezó la actividad que tuvo lugar en la iglesia Nuestra Señora del Rosario.

"¡Felices 405 años al Pueblo de Baruta! Otro año más creando historias para cientos de generaciones que han pasado por el Casco Histórico, y es un placer para mí seguir acompañándolos en el camino, no solo como su alcalde sino como baruteño. Celebremos nuestra identidad y el desarrollo del corazón de Baruta", expresó el alcalde a través de sus redes sociales.

Con una emotiva eucaristía en la iglesia Nuestra Señora del Rosario en el pueblo de Baruta, oficializada por el padre Carlos Orlando Gomes, con la presencia de los alcaldes de El Hatillo, Fernando Melena y Los Salias, Edgar Laya, también se presentó una ofrenda floral al Libertador, en compañía de baruteños.

"Baruta es un municipio referencia"

El director del despacho de la Alcaldía de Baruta, Claudio Ripa, resaltó la importancia de mantener los espacios. “La prioridad es darle respuestas a los baruteños de manera rápida y eficaz a los problemas que se presentan. Comúnmente y gracias a las cuadrillas de atención inmediata que en un mes han alcanzado la confianza y participación de los vecinos, así como los planes naturales que embellecen a la ciudad y permite brindarle espacios seguros, de esparcimiento y culturales en donde han colaborado artistas, quienes han expuesto sus obras para el disfrute de las familias, Baruta es un municipio de referencia”.

Finalmente Ripa aseguró “estamos 24/7 al servicio de las parroquias Baruta, El Cafetal y Las Minas, manteniendo las tradiciones y pese a los tiempos de desafíos en el que nos encontramos, la lucha por mantener nuestros espacios es incansable y un reto diario para brindar mejoras a nuestros vecinos y visitantes”.

