Tránsito

Reordenamiento vial en Baruta: todos los cambios y lo que debes saber para no ser sancionado

Los vehículos de conductores que no cumplan "podrán ser removidos o sancionados administrativamente"

Por Selene Rivera
Domingo, 10 de agosto de 2025 a las 09:30 pm
Foto: Cortesía

En el municipio Baruta del estado Miranda, recordaron las normativas para aparcar, cambios y sanciones para quienes no las cumplan.

Reordenamiento vial en Baruta

A través de su cuenta en Instagram, la alcaldía de Baruta compartió las prohibiciones y sanciones a conductores que no cumplan con la ordenanza.

De acuerdo con la alcaldía, queda prohibido aparcar en las siguientes zonas:

  • Paradas de autobuses y transporte público demarcadas para tal fin
  • Zonas demarcadas para carga y descarga
  • Zonas escolares demarcadas
  • Paradas de mototaxis demarcadas
  • Zonas demarcadas para estacionar motocicletas (vehículos de cuatro ruedas no podrán estacionar en esta área)

Sanciones

En este sentido, la alcaldía reiteró a los conductores que no cumplan con las normativas que "sus vehículos podrán ser removidos o sancionados administrativamente".

Estas sanciones son según lo establecido en la nueva Reforma de la Ordenanza de Tránsito, Circulación de Vehículos y Personas en todo el municipio.

 

