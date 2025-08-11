Reordenamiento vial en Baruta: todos los cambios y lo que debes saber para no ser sancionado

En el municipio Baruta del estado Miranda, recordaron las normativas para aparcar, cambios y sanciones para quienes no las cumplan.
Reordenamiento vial en Baruta
A través de su cuenta en Instagram, la alcaldía de Baruta compartió las prohibiciones y sanciones a conductores que no cumplan con la ordenanza.
De acuerdo con la alcaldía, queda prohibido aparcar en las siguientes zonas:
- Paradas de autobuses y transporte público demarcadas para tal fin
- Zonas demarcadas para carga y descarga
- Zonas escolares demarcadas
- Paradas de mototaxis demarcadas
- Zonas demarcadas para estacionar motocicletas (vehículos de cuatro ruedas no podrán estacionar en esta área)
Sanciones
En este sentido, la alcaldía reiteró a los conductores que no cumplan con las normativas que "sus vehículos podrán ser removidos o sancionados administrativamente".
Estas sanciones son según lo establecido en la nueva Reforma de la Ordenanza de Tránsito, Circulación de Vehículos y Personas en todo el municipio.
