Wendy's enfrenta "estampida" de clientes: este grupo de personas va cada vez menos a la cadena de comida rápida

La cadena de comida rápida americana Wendy’s enfrenta un escenario complicado en 2025 debido a la incertidumbre económica que ha impactado negativamente en sus perspectivas de ventas.

La información, obtenida del portal web de La Opinión, señala que las ventas globales de Wendy’s han disminuido de un 5% a un 3%, reflejando una demanda más débil a lo previsto, de acuerdo con Ken Cook, director ejecutivo interino de la compañía.

Impacto de la incertidumbre económica y cambio en hábitos de consumo

El descenso en ventas se atribuye en parte a una alta competencia en el sector y a modificaciones en el comportamiento de los consumidores.

Cook mencionó que el segmento del desayuno tiene un rendimiento inferior comparado con otras franjas horarias, explicando que en contextos de incertidumbre quienes suelen cambiar sus hábitos de consumo reducen este tipo de comidas fuera de casa primero.

Este patrón muestra un efecto directo de la cautela que tienen los clientes frente a sus gastos alimenticios en restaurantes.

Presión sobre consumidores de bajos ingresos y competencia en el sector

Sara Senatore, analista de Bank of America, indicó que la caída en ventas se debe principalmente a clientes con menores ingresos, quienes son el público tradicional de estas cadenas.

Se destacó que los hogares que ganan menos de 50,000 dólares anuales han recortado hasta un 44% sus gastos en comidas fuera del hogar.

Por otro lado, McDonald’s, uno de los principales competidores de Wendy’s, también ha reportado una desaceleración en el gasto de los consumidores, adaptando su menú y precios para atraer clientes en este contexto económico desafiante.

