Cashea y multitienda extienden promoción hasta este 10 de agosto: artículos del hogar con pagos en seis cuotas

La cadena de tiendas Damasco anunció una promoción nacional que busca facilitar el acceso a productos del hogar mediante condiciones de pago más flexibles con la aplicación de financiamiento, Cashea.

Bajo el nombre “Mérida Agosto al Costo”, esta iniciativa estará disponible en todas sus sucursales a nivel nacional hasta el 10 de agosto.

Damasco anuncia promoción hasta este 10 de agosto con Cashea

Según información publicada en su cuenta oficial de Instagram de Damasco, la promoción se realiza en alianza con la plataforma de financiamiento Cashea, permitiendo a los clientes adquirir productos con solo el 20% de inicial y completar el pago en seis cuotas.

Además, se incluye envío gratuito a cualquier parte del país, lo que amplía el alcance de la oferta a consumidores en distintas regiones.

En tal sentido, la promoción abarca los siguiente detalles:

Vigente hasta el 10 de agosto

Disponible en todas las tiendas Damasco del país

Pago inicial del 20%

Financiación en 6 cuotas a través de Cashea

Envío gratuito a nivel nacional

Alianza estratégica

La colaboración entre Damasco y Cashea forma parte de una tendencia creciente en el sector comercial venezolano, donde las alianzas tecnológicas permiten ofrecer soluciones de financiamiento más accesibles.

Esta estrategia busca atender las necesidades de los consumidores en un contexto económico desafiante, facilitando la adquisición de bienes esenciales sin comprometer el presupuesto familiar.

Cobertura nacional

La promoción estará vigente en todas las tiendas Damasco, lo que garantiza cobertura en las principales ciudades del país.

La empresa ha señalado que esta acción responde a su compromiso de estar más cerca de las familias venezolanas, ofreciendo alternativas que se ajusten a sus posibilidades.

