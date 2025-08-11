Banco Digital de los Trabajadores: así puede realizar la afiliación de pagos a proveedores

Suscríbete a nuestros canales

Por medio de su plataforma en línea, el Banco Digital de los Trabajadores (BDT) permite a sus clientes realizar transacciones de manera rápida y segura para el pago a proveedores.

Pasos para realizar afiliación de clientes en Banco Digital de los Trabajadores

Para realizar la afiliación de proveedores al sistema, debe seguir estos pasos:

Ingrese a BDT en línea y seleccione la opción Afiliaciones, luego haga clic en Proveedores. Seleccione su imagen para operaciones especiales. Seleccione la opción de Afiliar. Lea detenidamente el contrato de servicio y presione Aceptar. El sistema mostrará un mensaje con el cual le indicará que la afiliación se realizó de manera exitosa. Para descargar e imprimir el resumen y código de la afiliación, seleccione la opción Ver.

Visite nuestra sección de Servicios.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube