Banco Digital de los Trabajadores: así puede realizar la afiliación de pagos a proveedores

Por medio de su plataforma en línea, el Banco Digital de los Trabajadores (BDT) permite a sus clientes realizar transacciones de manera rápida y segura para el pago a proveedores.
Pasos para realizar afiliación de clientes en Banco Digital de los Trabajadores
Para realizar la afiliación de proveedores al sistema, debe seguir estos pasos:
- Ingrese a BDT en línea y seleccione la opción Afiliaciones, luego haga clic en Proveedores.
- Seleccione su imagen para operaciones especiales.
- Seleccione la opción de Afiliar.
- Lea detenidamente el contrato de servicio y presione Aceptar.
- El sistema mostrará un mensaje con el cual le indicará que la afiliación se realizó de manera exitosa.
- Para descargar e imprimir el resumen y código de la afiliación, seleccione la opción Ver.
