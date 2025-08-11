Transacciones

Banco Digital de los Trabajadores: así puede realizar la afiliación de pagos a proveedores

El BDT permite a sus usuarios realizar transacciones por medio de su plataforma digital de manera fácil y rápida

Por Jose Andrade
Domingo, 10 de agosto de 2025 a las 08:00 pm

Por medio de su plataforma en línea, el Banco Digital de los Trabajadores (BDT) permite a sus clientes realizar transacciones de manera rápida y segura para el pago a proveedores.

Pasos para realizar afiliación de clientes en Banco Digital de los Trabajadores

Para realizar la afiliación de proveedores al sistema, debe seguir estos pasos:

  1. Ingrese a BDT en línea y seleccione la opción Afiliaciones, luego haga clic en Proveedores.
  2. Seleccione su imagen para operaciones especiales.
  3. Seleccione la opción de Afiliar.
  4. Lea detenidamente el contrato de servicio y presione Aceptar.
  5. El sistema mostrará un mensaje con el cual le indicará que la afiliación se realizó de manera exitosa.
  6. Para descargar e imprimir el resumen y código de la afiliación, seleccione la opción Ver.

Visite nuestra sección de Servicios.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
belleza
Estados Unidos
salud
Chicago
Lunes 11 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América