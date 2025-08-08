Anuncian nuevo plazo para apelar los impuestos a la propiedad en Illinois: esta es la fecha

Suscríbete a nuestros canales

Si eres propietario de una vivienda o un negocio en el condado de Cook, Illinois, tienes la posibilidad de apelar la tasación de tu propiedad para el año 2025. Esto se puede hacer a través de la oficina de tasación del condado.

Actualmente, los propietarios en las comunidades de Pilsen, South Lawndale, North Lawdale, Garfield Park, Humboldt Park y Austin tienen hasta el 30 de agosto para presentar su apelación. Esta información fue comunicada por la cámara de comercio de La Villita.

En la página web de la Oficina del Tasador del condado de Cook, Illinois se explica: “En 2025, los suburbios del norte del Condado de Cook se someterán a una retasación y cada propietario recibirá por correo un Aviso de Retasación, que incluye la dirección de la propiedad, sus características y su valor justo de mercado estimado actualizado”.

En las zonas de Chicago y sus suburbios del sur y oeste, la tasación de una propiedad solo se revisa si ha habido cambios significativos, como trabajos de división del terreno o la obtención de permisos de construcción, reseña Telemundo Chicago.

El periodo para apelar la tasación de impuestos de 2025 ya ha terminado en algunas comunidades del condado, mientras que en otras está a punto de comenzar a finales de agosto, septiembre y octubre.

Para conocer las fechas exactas para tu comunidad, puedes consultar el calendario oficial del Asesor del Condado de Cook.

¿Cómo se puede realizar la apelación de impuestos en el condado de Cook, Illinois?

La Oficina del Tasador del condado de Cook permite a los dueños de propiedades presentar una apelación en línea de forma gratuita.

En este sentido, la página de la Oficina del Tasador detalla que, “si las características de la propiedad que figuran en su aviso de tasación son incorrectas, o si el valor de mercado estimado de su vivienda es significativamente superior al que cree que podría venderse en el mercado inmobiliario actual, debería considerar presentar una apelación”.

The Resurrection Project ofrece asesoría gratuita para llenar solicitudes. Las sesiones se llevarán a cabo en la sucursal de Self-Help Federal Credit Union, ubicada en el 3960 W 26th St, Chicago, en las siguientes fechas y horarios:

14 y 15 de agosto: 9:00 a. m. - 5:00 p. m.

16 de agosto: 9:00 a. m. - 1:00 p. m.

