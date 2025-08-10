Calendario de comida gratis en Texas hasta el 16 de agosto: conoce los lugares y horarios en los que harán entregas

Suscríbete a nuestros canales

Aquellos residentes de Texas, Estados Unidos (EEUU), que buscan asistencia alimentaria tienen varias jornadas disponibles para acceder a comida gratuita del 11 al 16 de agosto, le ofrecemos todos los detalles.

Como casi todas las semanas, nos referimos a las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Si se encuentra interesado, debe tener en cuenta que, para recibir la atención alimentaria en cualquiera de las distribuciones de alimentos aquí mencionadas, no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.

Sin embargo, si deberá compartir su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.

Así mismo, deben proporcionar un código postal donde residen, para recibir alimentos.

Durante esta semana se han organizado un total de 36 entregas en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.

Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.

Horarios y ubicaciones de entrega hasta el 16 de agosto

Lunes 11 de agosto

9:30 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212

Martes 12 de agosto

9:30 AM | Good Shepherd Garland - Garland, 75040

9:30 AM | Mt. Gilead Baptist Church - Italy, 76651

9:30 AM | Portfolio Resident Fairway Village - Dallas, 75211

11:00 AM | Northway Christian Church - Dallas, 75225

1:00 PM | KEF International Church - Plano, 75074

1:00 PM | New Birth Baptist Church - Dallas, 75224

Miércoles 13 de Agosto

9:00 AM | St. Francis (Whitesboro) - Whitesboro, 76273

9:30 AM | Sam Rayburn Memorial VA - Bonham, 75418

9:30 AM | Trinity Basin Preparatory Academy Ledbetter Campus - Dallas, 75223

9:30 AM | La Mision Ennis - Ennis, 75119

9:30 AM | The Mondello Living - Dallas, 75228

12:00 PM | St. Patrick Catholic Church - Dallas, 75238

12:30 PM | St. Mary's - Sherman, 75090

12:30 PM | St. Ann - Coppell, 75019

12:30 PM | Feed the Streetz Outreach/Roosevelt Highschool - Dallas, 75203

Jueves 14 de Agosto

9:30 AM | Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235

9:30 AM | Mt. Carmel Baptist Church/DCHSSTD Division - Dallas, 75215

9:30 AM | Villas of Lancaster - Lancaster, 75146

9:30 AM | Sacred Heart Rowlett - Rowlett, 75089

1:00 PM | Strong Tower Temple - Grand Prairie, 75051

1:00 PM | Portfolio Riverstation Apartments - Dallas, 75217

1:00 PM | St. Michael's - McKinney, 75069

1:00 PM | Our Savior Lutheran/Texas Health - Rockwall, 75032

Viernes 15 de Agosto

9:30 AM | Christ Embassy Farmers Branch - Carrollton, 75006

9:30 AM | Gaston Christian Center - Dallas, 75243

9:30 AM | Iglesia Episcopal San Bernabe - Garland, 75042

9:30 AM | Faith Fellowship Missionary Baptist Church - Dallas, 75052

Sábado 16 de Agosto

9:30 AM | Light Church - Mesquite, 75150

9:30 AM | Springs Fellowship Church - Dallas, 75217

9:30 AM | Rapha's World Ministries - Richardson, 75081

9:30 AM | Holy Family - Irving, 75062

1:00 PM | Praise Embassy - Dallas, 75243

1:00 PM | Bruton Terrace Church of Nazareth - Dallas, 75217

1:00 PM | Our Lady of the Lake - Rockwall, 75087

1:00 PM | El Shaddai-Irving - Irving, 75061

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube