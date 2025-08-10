Saime: requisitos para autorizar a familiar directo el retiro del pasaporte

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), emitió una informaron dirigida a todas aquellas personas que se encuentren en el extranjero y solicitaron su pasaporte antes del 28 de julio y el 14 de agosto de 2024.

Según lo publicado en sus redes sociales, el Saime ofrece a estos ciudadanos la posibilidad de autorizar a un familiar directo con un poder notariado otorgado en el territorio extranjero para retirar el pasaporte en su nombre.

¿Qué requisitos pide el Saime para hacer este trámite?

Verificar el estatus de su pasaporte en el portal del Saime.

El familiar directo deberá acudir a la oficina de atención al ciudadano en la sede central con el poder notariado.

El retiro del pasaporte incluye un costo de arancel, destinado al resguardo de documento, que debe ser cancelado al momento de la entrega.

En el material audiovisual, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, explica que únicamente podrán realizar el proceso: Padres, abuelos, hijos mayores de edad y hermanos de los dueños del pasaporte.

