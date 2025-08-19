Anuncian Plan para recuperar terrenos sin uso en Maracaibo: ¿Qué deben hacer los propietarios?

Suscríbete a nuestros canales

Este martes, se inició el Plan de Ordenamiento Ambiental en Maracaibo con el fin de darle utilidad a los 38 terrenos baldíos en la ciudad.

Así lo anunció la alcaldía de este municipio, precisando que los dueños de dichos terrenos serán llamados por la intendencia y el Centro de Procesamiento Urbano para definir el uso que tendrán en un futuro.

“Queremos que limpien el lugar, el establecimiento y que tramiten la permisología. Se hizo un gran temor en la ciudad estos últimos años de que sí venías a tramitar un permiso de construcción era prácticamente imposible sacarlo, ahora vamos a darle las herramientas necesarias de limpieza”, explicó el presidente del Instituto Municipal de Ambiente de Maracaibo, Hanner Pérez, citó Unión Radio.

Enfatizó que los propietarios tienen claras las ordenanzas que deben cumplir y que ellos como entidad las harán efectuar.

Aunque señaló que se impondrán multas a quienes no atiendan el llamado.

Propietarios de los terrenos

Óscar Urdaneta, intendente tributario de Maracaibo, destacó que muchos propietarios ya han cumplido con los requisitos establecidos por la municipalidad y presentarán proyectos que generen empleo y contribuyan al bienestar de los habitantes de Maracaibo, reseñó Noticia al Día.

Esta iniciativa busca transformar los espacios desocupados en áreas productivas que beneficien a la comunidad.