Comerciantes en Caracas: discuten plan para reorganizar 16 mercados municipales

En las últimas horas, la Alcaldía de Caracas, a través de la Integral de Mercados y Almacenes (Inmerca), anunció que continúa con el plan de reorganización en los 16 mercados municipales.



​El plan de acción, que se enmarca en las políticas de ordenamiento urbano de la Alcaldía de Caracas, se centra en la reorganización de los mercados como puntos clave para la economía popular, informó Inmerca en sus redes sociales.

Discuten plan para reorganizar 16 mercados municipales

Cruz Pérez, presidente de la Integral de Mercados y Almacenes, se reunió con los directores de los 16 mercados municipales con el propósito de bajar las líneas estratégicas de la alcaldesa de Caracas para trabajar de la mano con los concesionarios.



​El objetivo principal es establecer un modelo de gestión más eficiente que beneficie a todos los actores involucrados. Esto incluye la revisión de los espacios, la actualización de normativas y el fortalecimiento de la infraestructura para convertir estos mercados en espacios modernos y productivos.



​La iniciativa busca ofrecer a los concesionarios un entorno de trabajo más seguro y organizado y, a los ciudadanos, una experiencia de compra más placentera y con acceso a productos frescos y de calidad. Este reordenamiento es un paso fundamental para dignificar la labor de los pequeños comerciantes y fortalecer el tejido económico de Caracas.

