Huracán Erin llega indirectamente a costas venezolanas: alertan a visitantes de este estado

El huracán Erin, que ya ha causado estragos en las costas americanas, ha avanzado en las últimas horas hacia las islas del Caribe con fuertes ráfagas y lluvias.

En la madrugada de este martes 19 de agosto, Erin había perdido algo de fuerza con respecto a días anteriores y presentaba vientos máximos sostenidos de 195 km/h, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Miami.

El huracán Erin, que actualmente se encuentra en la categoría 4, impactará de manera indirecta a las costas del estado Anzoátegui.

Erin llega a las costas orientales venezolanas

La Alcaldía de Lechería informó a través de sus redes sociales que, funcionarios de Protección Civil del Municipio Urbaneja recomiendan evitar, en un lapso de 48 horas, el uso de balnearios de Lechería, por la llegada del Huracán Erin.

"En las próximas horas se prevén lluvias de moderada intensidad y vientos aproximadamente de 18 a 22 Kms/h con actividad eléctrica. Se les recuerda a los habitantes del municipio no utilizar los balnearios debido al fuerte oleaje (...) Se recomienda no utilizar prendas metálicas", detallaron funcionarios de Protección Civil.

Se estima que las olas superen los 1,5 metros y se generen tormentas eléctricas.

