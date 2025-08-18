Alertan sobre la llegada del polvo del Sahara a Venezuela: cómo protegerte

Suscríbete a nuestros canales

Este 18 de agosto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció que habrá concentración de polvo del Sahara en Venezuela.

El polvo del Sahara son partículas en suspensión de tierra que afectan a la calidad del aire.

¿Qué dijo el Inameh sobre la llegada del polvo del Sahara a Venezuela?

De acuerdo con el Inameh, se esperan concentraciones moderadas en toda la línea costera y franja central del país.

En ese contexto, especificó que se verá desde el próximo miércoles 20 hasta el viernes 22 de agosto.

¿Cómo protegerse del polvo del Sahara?

Ante esto, la OMS ofrece una serie de recomendaciones para cuidarse de los efectos del polvo sahariano:

Las personas con enfermedades respiratorias crónicas, adultos mayores, mujeres embarazadas y niños deben usar protectores respiratorios como los que ya se utilizan para prevenir contagios de coronavirus: tapabocas. La OMS agregó que puede funcionar un pañuelo de tela húmedo para cubrir nariz y boca.

Si se tiene la sensación de cuerpos extraños en los ojos, la persona debe lavarse la cara con abundante agua. La organización resaltó la importancia de usar agua potable, hervida o clorada.

Se deben cubrir todas las fuentes de agua, como pozos, recipientes o tanques, que estén al aire libre para evitar contaminación.

Si algún individuo de los grupos de riesgo va a salir, es preferible que lo haga con lentes o máscaras protectoras para cuidar los ojos.

La OMS recomienda humedecer sectores de la casa antes de barrer para evitar levantar el polvo que se acumula.

