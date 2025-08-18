Venezuela Game Show ya tiene sede en Caracas: conozca cuándo y donde se realizará

El Venezuela Game Show (VGS), un espacio de encuentro, innovación y entretenimiento para toda la familia, ya tiene sede y fecha para su próxima edición.
El evento más grande del país dedicado a la gamer, los eSports y cosplayers llegará a el municipio El Hatillo, de la mano de Indus3 producciones, Daher Live, LocalStrike e Integrados; con el apoyo de sus aliados comerciales.
¿Cuándo se realizará el Venezuela Game Show?
La quinta edición del VGS se realizará durante los días 24, 25 y 26 de octubre, en el Centro Comercial Parque Cerro Verde.
El encuentro cuenta con una agenda de tres días llenos de torneos, competencias, lanzamientos exclusivos, tecnología de punta, premios y actividades únicas para los fans de la comunidad gamer venezolana.
Para los equipos, jugadores y cosplayers que deseen postularse en las competencias, pronto se anunciarán los juegos y premios por los que participaran.
El staff del VGS recomienda a los interesados estar atentos a los próximos anuncios que se realizarán por medio de la cuenta oficial de Instagram, @venezuelagameshow. Además, se invita a los futuros participantes a prepararse para demostrar su talento en todas las actividades.
Más de 50 mil dólares en premios
La cuarta edición del Venezuela Game Show se realizó en la Terraza del CCCT, y cumplió exitosamente con su agenda llena de actividades, competencias, presentaciones en tarima y música.
Durante los tres días del evento, se realizaron diversos torneos en vivo, con mas de 50 mil dólares en premios para aquellos que se animaron a demostrar su talento y conocimiento en videojuegos.
