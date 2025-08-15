Vialidad

El INTT inicia la segunda fase de demarcación vial: sepa las ubicaciones

El objetivo es optimizar la organización del tránsito, reducir riesgos de siniestralidad y garantizar una circulación más fluida en esta zona de alto flujo vehicular.

Por Jheilyn Cermeño
Viernes, 15 de agosto de 2025 a las 02:59 pm

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) informó que se inició la segunda fase de demarcación vial.

En tal sentido, en NDP, el INTT compartió los detalles para el fortalecimiento de la infraestructura vial.

¿Cuáles serán las nuevas ubicaciones de la segunda fase de demarcación vial del INTT?

Esta nueva etapa contempla intervenciones en el tramo comprendido entre el distribuidor de Píritu y el peaje de Potocos.

En esos espacios, se ejecutarán labores de señalización horizontal y vertical, bajo la supervisión técnica de la Gerencia General de Ingeniería del INTT.

La Troncal 009 representa un eje carretero vital para el transporte de mercancías y el turismo regional, así como también para la movilidad cotidiana de miles de ciudadanos.

Recientemente, el presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), Luis Granko, anunció que arrancarían labores de demarcación de pasos peatonales en las Avenidas Baralt y Urdaneta de la Gran Caracas, así como en algunas avenidas principales de otros estados del interior del país.

“Esta es la expresión concreta de nuestro compromiso con la seguridad vial y el respeto a los transeúntes”, dijo Granko.

Viernes 15 de Agosto - 2025
VENEZUELA
