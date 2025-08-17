¿No sabes qué hacer en Miami entre semana? Estos son los mejores eventos hasta el próximo jueves 21 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Miami se prepara para un fin de semana con una amplia oferta cultural y artística que incluye teatro, música, literatura y exposiciones. La ciudad ofrece diferentes opciones para quienes buscan actividades de entretenimiento y difusión cultural en variados formatos y espacios.

Esta agenda destaca la participación de artistas locales e internacionales con propuestas para distintos públicos, desde comedias teatrales hasta espectáculos circenses y conciertos. La diversidad de eventos refleja el interés creciente por mantener viva la actividad cultural en la ciudad.

La información fue tomada del portal web de El Nuevo Herald, que mantiene actualizada la programación cultural en Miami, con datos precisos sobre lugares, fechas y horarios para facilitar la asistencia del público.

Presentaciones literarias y teatrales

Alfredo Pong presentará su libro "De Cantón a La Habana, una historia de chinos en Cuba" en el ciclo “Viernes de Tertulia” con la participación del músico y escritor Alfredo Triff, en el Miami Hispanic Cultural Arts Center.

La obra teatral “La peor cantante del mundo ¡Gloriosa!” narra la historia de Florence Foster Jenkins, quien dio un concierto en el Carnegie Hall a pesar de no saber cantar. Se presenta en el Teatro Trail.

Kabeto ofrecerá su show de stand up comedy llamado “Probanditoe” en el Teatro Trail, con un enfoque en la interacción con el público.

La comedia “El condominio” explora una reunión de la Asociación de vecinos que se transforma en una confrontación, también en el Teatro Trail.

Espectáculos, exposiciones y música

El Cirque du Soleil presenta la producción temática “Ovo”, con acrobacias y música inspiradas en el mundo de los insectos, en el Kaseya Center.

“Fallen Fruit”, largometraje del cineasta Chris Molina, se exhibirá en O Cinema South Beach, seguido de una sesión de preguntas y respuestas.

La exposición “Corrientes Contemporáneas: Retorno” de Miquel Salom se exhibe en Deering Estate, con fotografías que documentan entornos naturales y construidos.

La muestra “Capture Coral Gables. Edición del Centenario” con fotografías premiadas del concurso anual del Museo de Coral Gables, está abierta al público.

En Coral Gables Museum se realizarán sesiones de Open Studios para explorar y celebrar la creatividad local.

David Copperfield y otros magos ofrecerán un espectáculo de magia y mentalismo en la Coral Gables Branch Library.

La música de los Beatles llega con el toque de Big Band en el concierto de The Fabulous Equinox Orchestra en Dennis C. Moss Cultural Arts Center.

Para la semana siguiente, está programado el concierto de jazz con Tyreek McDole en Coral Gables Congregational Church.

En la línea musical, Duck Romero Trio tocará música en vivo gratis en Lummus Park, evento libre y al aire libre.

El Mercado de agricultores de Vizcaya Village presenta productos frescos y artesanales en un ambiente histórico.

Eventos destacados del Festival Internacional de Ballet de Miami

La final del 30 Festival Internacional de Ballet de Miami incluye galas clásicas con compañías de ballet de distintas regiones del mundo.

La Gala Clásica entrega el premio “Una vida por la danza” a figuras destacadas, homenajeando en 2025 al bailarín Julio Bocca.

La Gala de Clausura presenta a los principales primeros bailarines y entrega el premio “Crítica y Cultura del Ballet”, en honor al crítico Robert Johnson.

Estos eventos conforman una selección de alternativas culturales para disfrutar en Miami durante los próximos días.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube