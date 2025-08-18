Lluvias causan estragos en La Pastora este 17 de agosto: autoridades acuden a varias viviendas

Suscríbete a nuestros canales

Tras las intensas lluvias de la noche de este domingo, en La Pastora, Caracas, se registraron estragos.

A través de su cuenta en Instagram, el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó de las afectaciones causadas por las lluvias.

Lluvias causan estragos en La Pastora

De acuerdo con la información proporcionada por Palacios, efectivos del CBC se trasladaron hasta el callejón Los Pinos en la calle Los Mecedores, parroquia La Pastora, municipio Libertador en Caracas.

Asimismo, señala que se al menos tres viviendas quedaron inundadas por la intesidad de las lluvias.

Autoridades acuden a La Pastora

En este sentido, Palacios aseguró que efectivos del CBC se trasladaron hasta las viviendas afectadas por las lluvias de este domingo.

Agrega el comandante general del CBC que al llegar, efectivos ejecutaron las maniobras pertinentes "para mitigar los riesgos" y agregó que dictaron las medidas preventivas correspondientes.

