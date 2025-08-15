Ministerio de Transporte anuncia restricción vial este próximo 23 y 24 de agosto: horarios de acceso disponibles

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio de Transporte anuncia, a través de sus redes sociales, sobre las restricciones viales que se realizarán durante los próximos días, 23 y 24 de agosto.

El paso por esta vía principal se cierra debido a trabajos de mantenimiento de las juntas de dilatación para garantizar la seguridad de los conductores.

Las autoridades piden a los ciudadanos tomar vías alternas y planificar sus viajes con antelación.

Vía cerrada en Táchira

El paso está restringido en la siguiente vía:

Puente El Corozo sobre el Río Torbes, Ramal 16, municipio Cristóbal Rojas, estado Táchira.

La medida se llevará a cabo los durante los días sábado 23 y domingo 24 de agosto.

¿De qué forma estará restringido el paso en esta vía de Táchira?

El Ministerio de Transporte indica que los trabajos en estas zonas se realizan en horarios específicos para causar la menor molestia posible.

Los horarios de cierre varían de la siguiente forma:

Paso peatonal y de motos de forma controlada.

Acceso restringido a vehículos de carga desde el 23 de agosto a las 7:00 a.m. hasta el 25 de agosto a las 7:00 a.m.

Clausura del tráfico de vehículos livianos el 23 de agosto desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Las autoridades aconsejan a los conductores estar atentos a las señales y a la información oficial.

Obras que mejoran la seguridad vial en Táchira

Los trabajos se centran en las juntas de dilatación, elementos clave para la estabilidad de los puentes.

Su función es permitir que la estructura se expanda y contraiga sin sufrir daños, especialmente con los cambios de temperatura.

El mantenimiento de estas juntas previene fallas mayores y garantiza la durabilidad de las obras.

