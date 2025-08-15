¿No sabes qué hacer en vacaciones? Estos sitios en Caracas ofrecen actividades recreativas y artísticas gratuitas

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Municipal de Turismo de Caracas organizó diversas actividades recreativas, artísticas y formativas para el disfrute de las familias en estas vacaciones.

La información la dio a conocer el presidente de la institución, Williams Rivas, quien detalló que las zonas de mayor atractivo para visitar, incluye desde los lugares simbólicos hasta los más vibrantes, refiere Unión Radio.

Entre las recomendaciones a visitar en Caracas durante las vacaciones están:

La Casona de Caracas: rica en historia y la cual ha sido restaurada.

Eleazar Contreras de La Quebradita: con núcleos de talleres de música, artes visuales y gastronomía.

La Fundación para las Artes: ofrece una experiencia educativa con talleres especiales para los menores.

Museos de Caracas / circuito en Bellas Artes: Rivas señala que los museos ubicados en esta estación cuenta con todas las atracciones, tales como visitas guiadas, que incluye también el teatro Teresa Carreño y están adyacente a la nueva plaza de la juventud, un nuevo atractivo para la ciudad. Estos museos también ofrecen una experiencia en espacios nocturnos.

Teleférico Warairarepano: transporta a una aventura por el parque nacional El Ávila.

Casa del Libertador: el Instituto busca extender su horario para que los visitantes puedan disfrutar de su recorrido con más horas.

El Teatro Nacional y el Teatro Municipal: también se encuentran habilitados con programas artísticos.

Festival de cine en Caracas

La embajada de Japón celebra junto al Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM) el Festival de Cine Japonés de forma gratuita.

Esta actividad, que se llevará a cabo del 8 hasta el 22 de agosto, contará con tres clásicos de la animación, para los fanáticos del cine japonés