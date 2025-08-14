Salud

Operación Caracas Sonríe: conoce dónde se instalará la noche de este 13 de agosto

En la parroquia Santa Rosalía al menos 122 personas asistieron al servicio de oftalmología

Por Selene Rivera
Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 11:45 pm
Foto: Referencial

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, anunció este miércoles una nueva jornada de Operación Caracas Sonríe.

A través de su cuenta en Instagram, la alcaldesa Meléndez indicó que "la Operación Caracas Sonríe, en su segunda etapa, está más reforzada, atendiendo al pueblo en cada territorio".

Operación Caracas Sonríe 

Tras atender este 13 de agosto a los ciudadanos de la parroquia Santa Rosalía, donde al menos 122 personas asistieron al servicio de oftalmología, anunció el nuevo destino del operativo.

En este sentido, la alcaldesa Meléndez aseguró que esta misma noche se instalará el operativo en la parroquia El Recreo, específicamente en el barrio Pinto Salinas.

Asimismo, aseguró que se hoy mismo se instalará el Campamento de las Soluciones 7T+ en el barrio antes mencionado.

¿Cuáles son los servicios disponibles en la Operación Caracas Sonríe?

  • Atención integral
  • Soluciones concretas
  • Gobierno de las 7T+ en el territorio

 

