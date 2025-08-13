Construyen segundo refugio de montaña: contará con áreas de sleeping bags, cocina y comedor

Suscríbete a nuestros canales

Cuatro meses después de haber inaugurado un primer refugio de montaña en el páramo venezolano, la Corporación Juntos Todo Es Posible construye una segunda estructura para montañistas entre los Altos de Mifafí y Piedras Blancas, en el estado Mérida.



Bautizado como "más que una obra, es un legado para los aventureros", avanza, "piedra sobre piedra", en la estructura que contará con 140 metros cuadrados, el doble del primer refugio ya inaugurado, y que incluirá tres áreas de sleeping bags, cocina, comedor y estará totalmente equipado con un sistema tecnológico innovador, refiere una NDP.

Segundo refugio de montaña



Este segundo refugio de alta montaña se ubicará en una de las zonas con más ráfagas de vientos, que en el pasado ha cobrado vidas.



Muestra de ello es que el equipo de héroes de bragas azules estuvo atrapado durante horas en medio de una inesperada nevada.



Vale la pena mencionar que este espacio nuevo de montaña también estará equipado con energía solar.

