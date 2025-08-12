¡Atención, turistas! Este es el nuevo horario que tendrá el Teleférico de Mérida durante las vacaciones

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema de Teleféricos Mukumbarí, uno de los iconos turísticos más destacados de Mérida, informó a través de sus redes sociales que durante la temporada de vacaciones operará en un horario ampliado.

Según el comunicado oficial, el sistema funcionará desde los miércoles hasta los viernes en un horario de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., mientras que los sábados y domingos abrirá una hora antes, desde las 9:00 a.m., y cerrará a las 10:00 p.m.

Esto permitirá a los turistas disfrutar del paisaje y las vistas panorámicas en diferentes momentos del día, incluyendo las horas nocturnas.

Importancia del Sistema de Teleféricos Mukumbarí

El Sistema de Teleféricos Mukumbarí, también conocido como el Teleférico de Mérida, es una impresionante atracción turística ubicada en el estado Mérida, Venezuela.

Es reconocido por ser el teleférico más alto del mundo, alcanzando una altura de 4.765 metros sobre el nivel del mar, y uno de los más largos, con un recorrido de 12.5 kilómetros.

El sistema fue inaugurado originalmente en 1960 y, tras un período de cierre y una profunda modernización, fue reinaugurado en 2016. El teleférico cuenta con cinco estaciones y cuatro tramos, ofreciendo a los visitantes un viaje espectacular a través de diferentes ecosistemas andinos, desde el bosque montano hasta el desierto nival en la cima.

¿De dónde viene el nombre Mukumbarí?

El nombre "Mukumbarí" proviene de una palabra indígena que significa "lugar donde duerme el sol", evocando la majestuosidad de las montañas que rodean el teleférico y la conexión con la cultura indígena de la región.

El recorrido ofrece vistas panorámicas impresionantes del Parque Nacional Sierra Nevada, los picos andinos, lagunas y la ciudad de Mérida.

A lo largo de las estaciones, los visitantes pueden disfrutar de diversas actividades y servicios, como restaurantes, tiendas, senderismo y la posibilidad de ver el monumento de la Virgen de las Nieves en la estación más alta, Pico Espejo.

