Atentado frustrado Plaza Venezuela: anuncian avances en el proceso judicial

Este lunes 11 de agosto, el Ministerio Público (MP) anunció avances en el proceso judicial por el atentado frustrado Plaza Venezuela.

A través de sus redes sociales, el MP precisó que explicará los detalles judiciales más adelante.

"#Ahora El Ministerio Público avanza de manera contundente en el proceso judicial a los 16 implicados del atentado terrorista perpetrado este pasado domingo en la Plaza de la Victoria contra el fascismo, donde pretendieron bañar de sangre a nuestro país. Dicho atentado terrorista está vinculado directamente a las conspiraciones provenientes de los Estados Unidos y la extrema derecha venezolana. Este Ministerio Público explicará los detalles judiciales a que haya lugar más adelante: vinculados a todo este grave proceso que intentó socavar la soberanía, estabilidad y la paz del pueblo venezolano", se lee en la publicación compartida en la cuenta de Instagram.

El pasado 7 de agosto, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, reveló la captura de un hombre con tres kilos de TNT en Plaza Venezuela.

En rueda de prensa, Cabello identificó al arrestado como José Daniel García Ortega y compartió un video con el testimonio.

En tal sentido, precisó que los explosivos fueron hallados en un bolso, junto a teléfonos analógicos.

"¿Cuánta gente pudo haber muerto en el autobús donde traían eso?", dijo Cabello.

De igual modo, detalló que el atentado estaba dirigido contra un alto funcionario del Gobierno Nacional.

Cabello señaló que el equipo antiexplosivos del Sebin siguió a García Ortega y que la detonación se haría a distancia.

Además, reveló que fue detenido tras ser ubicado a través de las cámaras de seguridad y aseguró que está vinculado a las narcobandas que buscan generar hechos de violencia.

En sus declaraciones, el aprehendido informó que retiró los explosivos en la estación del metro de El Valle y que, además, el pago que recibiría era por 20 mil dólares.

El también ministro de Interior, Justicia y Paz dijo que los delincuentes se sustentaban financieramente a través de plataformas como: Zelle y Binance.

