CNE reacciona a las acusaciones de la fiscalía general de EEUU contra Maduro

Este lunes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) expresó su rechazo por las recientes acusaciones de la fiscalía general de Estados Unidos (EEUU) contra el presidente Nicolás Maduro.

A través de un comunicado, el CNE las calificó de "insolentes" y "carentes de veracidad".

En tal sentido, dijo que se deja en evidencia "un errado intervencionismo contra Venezuela, con una torpe maniobra para generar el ataque sistemático a la institucionalidad de nuestra patria, alentando a grupos extremistas que buscan subvertir el orden constitucional atentando contra el presidente Nicolás Maduro Moros", agrega.

"La Comunidad Internacional conoce del incalculable daño patrimonial que ha ocasionado a la República Bolivariana de Venezuela el gobierno norteamericano, afectando en consecuencia los derechos humanos del pueblo, pues el objeto de su accionar no solo está dirigido a la desestabilización, sino a la apropiación de nuestros recursos con la complicidad y el silencio de diversos organismos internacionales", dice parte de la misiva.

Comunicado del CNE

