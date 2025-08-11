Política

CNE reacciona a las acusaciones de la fiscalía general de EEUU contra Maduro

Por Jheilyn Cermeño
Lunes, 11 de agosto de 2025 a las 01:38 pm
Este lunes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) expresó su rechazo por las recientes acusaciones de la fiscalía general de Estados Unidos (EEUU) contra el presidente Nicolás Maduro.

A través de un comunicado, el CNE las calificó de "insolentes" y "carentes de veracidad".

En tal sentido, dijo que se deja en evidencia "un errado intervencionismo contra Venezuela, con una torpe maniobra para generar el ataque sistemático a la institucionalidad de nuestra patria, alentando a grupos extremistas que buscan subvertir el orden constitucional atentando contra el presidente Nicolás Maduro Moros", agrega.

"La Comunidad Internacional conoce del incalculable daño patrimonial que ha ocasionado a la República Bolivariana de Venezuela el gobierno norteamericano, afectando en consecuencia los derechos humanos del pueblo, pues el objeto de su accionar no solo está dirigido a la desestabilización, sino a la apropiación de nuestros recursos con la complicidad y el silencio de diversos organismos internacionales", dice parte de la misiva.

Comunicado del CNE

​​​​​​

 

Lunes 11 de Agosto - 2025
VENEZUELA
