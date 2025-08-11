Clima

Onda tropical N.º 24 llegará al país en las próximas horas: conoce el pronóstico del Inameh

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología compartió su pronóstico para este 11 de agosto.

Por Jheilyn Cermeño
Lunes, 11 de agosto de 2025 a las 07:34 am

Para este lunes 11 de agosto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) advirtió que la onda tropical N.º 24 llegará al país en las próximas horas.

En tal sentido, en su pronóstico general, el Inameh estima cielo parcialmente nublado en buena parte del territorio nacional; no obstante, se prevé zonas con nubosidad y precipitaciones.

Según el Inameh, en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, este de Sucre, Nueva Esparta, norte de Monagas, norte de Anzoátegui, Guárico, La Guaira, Distrito Capital, este de Falcón, Apure, oeste de Barinas, sur de Portuguesa, Trujillo, Mérida, Táchira y Zulia.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

Por otra parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó que para la tarde y noche habrá desarrollo nuboso con lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas.

De acuerdo con el Inameh, en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Nororiente, Centro Norte, Llanos Centrales, Occidentales, los Andes y Zulia.

¿Cuál es el pronóstico para la Gran Caracas?

Mientras que sobre la Gran Caracas se prevé a primeras horas de la mañana, nubosidad fragmentada con lluvias o lloviznas dispersas, incrementando la cobertura nubosa a partir del mediodía con precipitaciones de intensidad variable.

Lunes 11 de Agosto - 2025
