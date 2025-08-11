Venezuela condena el asesinato del equipo de prensa de la cadena Al Jazeera: fuerzas israelíes perpetraron el ataque en Gaza

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Venezuela, condenó este domingo el "premeditado asesinato del equipo de prensa de la cadena Al Jazeera", donde al menos cinco personas fallecieron.

A través de un comunicado, la cancillería venezolana condenó en "los términos más categóricos" el crimen "perpetrado por las fuerzas de ocupación israelíes en Gaza".

De acuerdo con el escrito, en este crimen fallecieron "los periodistas Anas al-Sharif y Mohammad Qreiqaa, de los fotógrafos Ibrahim Dhahir y Moamen Aaliwa, y del conductor Mohammad Noufal".

Asimismo, expresa su "profunda solidaridad con sus familiares, con Al Jazeera y con todos los periodistas que arriesgan su vida para romper el cerco mediático".

En este sentido destaca que "este ataque selectivo es parte de una estrategia sistemática para silenciar a la prensa y ocultar sus crímenes".

Violación del Derecho Internacional Humanitario

Agrega el documento que es "un acto de barbarie", el cual viola "flagrantemente el Derecho Internacional Humanitario y las normas que protegen a los comunicadores en zonas de conflicto".

Resaltando que "el asesinato de periodistas es un crimen de guerra que busca imponer el terror y atenta contra el derecho de los pueblos de verdad".

Para concretar, el comunicado de la cancillería asegura que "Venezuela reitera su inquebrantable apoyo a la causa palestina y exige un cese al fuego inmediato".

Por lo que insta "a la comunidad internacional y a los organismos de justicia a romper la pasividad y actuar con firmeza para detener esta masacre e investigar y sancionar a losresponsables".

