Nuevo método para abordar las camioneticas de Los Teques: reducirá los tiempos de espera

Suscríbete a nuestros canales

La alcaldía del municipio Guaicaipuro en el estado Miranda, implementó una nueva medida para optimizar el servicio de transporte público y reducir los tiempos de espera los pasajeros de Los Teques.



La nueva medida impulsada por la Dirección de Seguridad Vial y Transporte municipal fue respaldada por la Unión Conductores Los Mirandinos.



Alberto Mujica, fiscal de la línea, detalló: "La norma que vamos a establecer ahora, siguiendo los lineamientos de la alcaldía de Guaicaipuro, es cargar todas las unidades para el sitio que les corresponda: Rómulo, El Tigrito y Directo. La gente se sube sin estar haciendo cola".

Con esta nueva normativa, los pasajeros podrán abordar los autobuses de forma inmediata, evitando las condiciones climáticas adversas.

A medida que las unidades lleguen a la parada, los usuarios podrán subirse y esperar cómodamente sentados mientras se completan las cargas.



“Esta iniciativa se implementará siempre y cuando existan las suficientes unidades para cargar a los pasajeros de las distintas rutas. El servicio se mantiene operativo desde las 4:30 a.m. hasta las 8:50 p.m., con un promedio de 25 autobuses diarios en circulación para atender a más de cinco mil usuarios durante todo el día”, puntualizó Mujica.

También puede visitar nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube