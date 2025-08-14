Miranda

Nuevo método para abordar las camioneticas de Los Teques: reducirá los tiempos de espera

La nueva medida impulsada fue respaldada por la Unión Conductores Los Mirandinos

Por Yasmely Saltos
Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 11:59 pm

La alcaldía del municipio Guaicaipuro en el estado Miranda, implementó una nueva medida para optimizar el servicio de transporte público y reducir los tiempos de espera los pasajeros de Los Teques. 

La nueva medida impulsada por la Dirección de Seguridad Vial y Transporte municipal fue respaldada por la Unión Conductores Los Mirandinos.

Alberto Mujica, fiscal de la línea, detalló: "La norma que vamos a establecer ahora, siguiendo los lineamientos de la alcaldía de Guaicaipuro, es cargar todas las unidades para el sitio que les corresponda: Rómulo, El Tigrito y Directo. La gente se sube sin estar haciendo cola".

Con esta nueva normativa, los pasajeros podrán abordar los autobuses de forma inmediata, evitando las condiciones climáticas adversas.

A medida que las unidades lleguen a la parada, los usuarios podrán subirse y esperar cómodamente sentados mientras se completan las cargas.

“Esta iniciativa se implementará siempre y cuando existan las suficientes unidades para cargar a los pasajeros de las distintas rutas. El servicio se mantiene operativo desde las 4:30 a.m. hasta las 8:50 p.m., con un promedio de 25 autobuses diarios en circulación para atender a más de cinco mil usuarios durante todo el día”, puntualizó Mujica.

 

También puede visitar nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Estados Unidos
tEXAS
comida
Jueves 14 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América