Festival de cine japonés gratuito en Caracas: conoce su programación

En la ciudad de Caracas, la embajada de Japón celebra junto al Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM), el Festival de Cine Japonés de forma gratuita.

Durante una entrevista en el programa 2 + 2 de Unión Radio, la cineasta y dicente venezolana, Malena Ferrer, habló sobre la participación de la distribuidora nacional Mundos de Películas para la oferta de estas producciones cinematográficas.

Festival de Cine Japonés

En este sentido, Ferrer destacó que Mundos de Películas "han puesto la película a disposición de las exhibidores. Es decir, de las dos / tres cadenas que tenemos en la ciudad se pueden ver la película",

El festival contará con tres clásicos de la animación, para los fanáticos del cine japonés, el cual estará disponible desde el 8 hasta el 22 de agosto de este año 2025, de forma gratuita.

Programación del Festival de Cine Japonés

De acuerdo con la información, en esta programación se podrá disfrutar de producciones como Mourning recipe, Key of life y Swing me again.

Asimismo, señala que los fanáticos podrán disfrutar del reconocido film japonés 'El viaje de Chihiro', el cual estará disponible en las cadenas por el resto del año.

Todas estas producciones están disponibles totalmente gratis en la sala Auditorio del CCAM cada viernes a partir de las 6:30 de la tarde.

