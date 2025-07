Katie Holmes regresa al mundo del cine: dirige y protagoniza la trilogía “Happy Hours”

Suscríbete a nuestros canales

Katie Holmes y Joshua Jackson sellan su regreso triunfal en "Happy Hours", la trilogía confirmada por Deadline que reúne a los excompañeros de "Dawson's Creek" tras 20 años. Holmes no solo protagoniza junto a su antiguo interes romántico (y expareja real), sino que escribe y dirige esta comedia dramática filmada en Nueva York, basada en su idea original. Imágenes del rodaje ya circulan, revelando la química intacta de la dupla en un proyecto que Holmes define como "una historia de amor que incluye a mucha gente a la que adoro", según su emotivo post en Instagram.

La multifacética artista destacó la relevancia emocional del reencuentro: "Trabajar con Josh después de tantos años es un testamento de nuestra amistad", subrayando el valor simbólico de este proyecto que marca su cuarta incursión como directora tras su ópera prima All We Had (2016). La trilogía promete explorar segundas oportunidades con un elenco estelar que incluye a Mary-Louise Parker y Constance Wu.

¿De qué trata "Happy Hours"?

Según la sinopsis oficial, la trilogía navegará "el viaje emocional de dos antiguos amantes que se reencuentran en la edad adulta", enfrentando desafíos profesionales, responsabilidades familiares y "los inevitables obstáculos de la vida". Holmes construye un relato en tres actos que explora cómo el amor evoluciona entre "alegrías, pérdidas y esperanzas compartidas", usando el tiempo como hilo narrativo.

El proyecto fusiona nostalgia y frescura: aunque evoca la dinámica de Joey y Pacey en "Dawson's Creek", presenta personajes nuevos en una historia original. La trama promete equilibrar comedia y drama mientras examina si el destino concede segundas oportunidades cuando las vidas ya han tomado rumbos distintos.

Junto a Holmes y Jackson, deslumbran figuras de peso: Mary-Louise Parker (Tomates verdes fritos) y Constance Wu (Crazy Rich Asians) aportan profundidad al reparto, mientras Joe Tippett (Mare of Easttown) completa el núcleo principal. Holmes celebró en redes: "Estoy muy agradecida de trabajar con muchos de mis maravillosos amigos", confirmando un ambiente de complicidad creativa.

El casting estratégico mezcla leyendas consagradas con talento contemporáneo, potenciando el tema generacional de la trilogía. La presencia de Wu, ícono del cine asiático, y Parker, ganadora del Tony, garantiza capas interpretativas que enriquecerán esta saga sobre reconciliaciones.

El misterio detrás de las cámaras

Holmes asume un reto triple: autora, directora y protagonista, consolidando su evolución tras la pantalla. Aunque se desconoce su equipo técnico, su experiencia previa en Tribeca sugiere un estilo íntimo y narrativo. Las tres partes se filman consecutivamente en Nueva York, pero sin fechas de estreno confirmadas ni tráiler disponible.

La incógnita sobre si las entregas se lanzarán juntas o separadas añade intriga, mientras los fans especulan si la ciudad será un personaje más. Con el rodaje en marcha, "Happy Hours" se perfila como un homenaje al amor maduro.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube