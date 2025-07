De las telenovelas a los reality shows: Ninel Conde confirma su participación en la Casa de los Famosos

Suscríbete a nuestros canales

La esperada tercera temporada de La Casa de los Famosos México confirma a sus habitantes más comentados: la icónica Ninel Conde y el versátil Luis Rodríguez "El Guana", quienes competirán por un premio de 4 millones de pesos más un bono adicional. Tras meses de rumores, Ninel admitió su inicial temor: "Estábamos en negociaciones, y al final decía ‘No’", pero finalmente aceptó el desafío para esta edición. Por su parte, El Guana fue delatado por su amiga y ahora compañera Mariana Botas, revelando su participación en el reality donde demostrará su experiencia en teatro y comedia televisiva.

La diva mexicana compartió su enfoque ante el juego: "Según yo relax. Me siento tranquila, tuve 2 años y medio de trabajar conmigo, me alejé un poco de los reflectores y vengo tranquila". Sobre su emblemático personaje en "Rebelde", aclaró: "Lo que va a contar para la gente es a partir de la puerta de La Casa [...] Podemos tener carreras diferentes pero eso no ha sido a favor en el reality, el público ve lo que sucede dentro". Con una mentalidad estratégica, Ninel enfatizó: "El juego empieza a partir de que entras a La Casa. Adentro las reglas cambian, no me quiero predisponer, quiero ir con la expectativa".

¿Quiénes completan el listado de habitantes?

La nómina estelar incluye figuras de alto perfil: Facundo lidera como primer confirmado, repitiendo su experiencia tras triunfar en Big Brother VIP; Olivia Collins llega con ambición declarada; y Aarón Mercury plantea la intriga: ¿Podrá ganarse al público? Alexis Ayala y Mar Contreras ocupan los puestos cuatro y cinco, seguidos por Aldo Tamez De Nigris y Dalilah Polanco como sexto y séptimo habitante respectivamente.

El elenco se completa con Adrián Di Monte, la reina de belleza Priscila Valverde, el influencer español Shiky y la cómplice de El Guana, Mariana Botas. Este mosaico de talentos promete alianzas, rivalidades y momentos explosivos cuando las puertas de la famosa casa se cierren, marcando el inicio de una batalla por el codiciado premio millonario y la conquista del público latino.

