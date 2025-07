Familia de Ozzy Osbourne emite comunicado sobre la trágica perdida: Murió rodeado de mucho cariño

Suscríbete a nuestros canales

La familia del icónico rockero Ozzy Osbourne ha emitido un comunicado profundamente emotivo tras el fallecimiento del legendario vocalista de Black Sabbath. Con una mezcla de dolor y amor, sus seres queridos han confirmado la partida del "Príncipe de las Tinieblas", dejando a millones de fans alrededor del mundo sumidos en el luto y la conmoción. La noticia ha sacudido la industria musical, recordando el inmenso legado que Osbourne forjó a lo largo de décadas de carrera.

En sus propias palabras, la familia expresó: "Con una tristeza indescriptible, informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana". Este desgarrador mensaje subraya la profunda conexión y el amor que rodeaba al artista en sus últimos momentos, afirmando que murió "rodeado de mucho cariño". La declaración concluyó con un ruego a la prensa y al público: "Les pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento".

El "Madman" de 76 años había estado enfrentando una batalla de salud prolongada, marcada por múltiples operaciones y el Parkinson, enfermedad que le fue diagnosticada en 2020 y que lo llevó a abandonar temporalmente los escenarios en 2023. A pesar de su fragilidad física, su espíritu indomable y su pasión por la música nunca flaquearon, dejando una huella imborrable en el género del heavy metal y más allá.

Hace menos de tres semanas, durante una emotiva actuación en el estadio Villa Park, Ozzy Osbourne, desde su trono, compartió con sus fans un mensaje que ahora resuena con un significado aún más profundo: "No tienen idea de cómo me siento, gracias desde el fondo de mi corazón". Este último adiós en vida, sumado al reciente reencuentro con los miembros fundadores de Black Sabbath en el concierto 'Back to the Beginning', junto a bandas como Metallica y Guns N' Roses, demuestra el amor y la dedicación inquebrantable de Osbourne por su arte y sus seguidores.

