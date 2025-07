Ex Miss Monagas Yesenia Maurera revela lucha contra Biopolímeros: requiere cirugía inmediata y apoyo económico

Suscríbete a nuestros canales

Yesenia Maurera, Miss Monagas 1981, revela su lucha contra secuelas de biopolímeros inyectados hace dos décadas: "Hace 20 años accedí a ponerme biopolimeros en mis glúteos para corregir unos hundiditos". La entonces legal sustancia prometía efectos "mágicos, sin dolor", pero hoy desata agonía: "Nunca imaginé que esto me iba a hacer daño". Con voz quebrada, la exreina confiesa en vídeo: "Muchas mujeres están sufriendo como yo las consecuencias", exponiendo un drama que afecta a miles en Latinoamérica.

La sustancia, antes avalada incluso por médicos, se transformó en una bomba de tiempo: "Era un boom, de fácil acceso [...] Salí contentísima". Hoy, Yesenia enfrenta inflamaciones crónicas y riesgos vitales mientras busca apoyo para una cirugía impostergable. Su relato conecta con la crudeza de procedimientos estéticos mal regulados, donde la búsqueda de perfección devora salud.

¿Cómo ayudar a Yesenia Maurera?

"Requiero hacerme una intervención quirúrgica de extracción lo más pronto posible", implora Maurera, detallando su realidad: "Esta sustancia me está molestando, me está haciendo daño". La exreina enfrenta una doble batalla: cuida las 24 horas a su esposo con "Parkinson avanzado" mientras su cuerpo colapsa: "Mi vida es solo dedicada a él [...] mi trabajo no me remunera". La cirugía, "muy, muy costosa", excede sus recursos.

"Me dirijo a ustedes porque necesito apoyo económico", enfatiza, pidiendo solidaridad: "Los que me tienen un tilín de afecto [...] se sumen a mi causa". Su llamado incluye ayuda espiritual: "Compartir y orar también cuenta". En el enlace de GoFundMe en su perfil (@playitayes), los donantes pueden colaborar para frenar esta crisis que amenaza su movilidad y calidad de vida.

Yesenia cierra su mensaje con fe inquebrantable: "Sé que Dios los va a recompensar el doble", agradeciendo "a los que me conocen y no me conocen". Su historia, que aúna glamour pasado y vulnerabilidad presente, conmueve redes sociales. La urgencia resuena en cada palabra: "Nunca pensé estar en esta posición, pero son cosas de la vida".

