Angelique Boyer se sincera sobre su papel como Doménica Montero: No estaba en mis planes

Suscríbete a nuestros canales

Angelique Boyer vibra al interpretar a Doménica Montero en su regreso televisivo tras casi dos años: "Me siento muy bendecida, con la emoción a flor de piel", confiesa a TVyNovelas. La actriz destaca la calidez del equipo: "Es emocionante trabajar en una producción donde me siento en familia". Aunque 2025 no estaba planeado para proyectos novelescos, el guión la cautivó: "No había manera de negarme [...] No todos los días llega una Doménica Montero a la vida de una actriz". Su decisión refleja pasión por un personaje que considera un regalo del destino.

La artista revela cómo el proyecto rescató su esencia: "Estoy motivada por regresar después de casi dos años sin hacer telenovela; tenía muchas ganas de volver". Entre lágrimas de nostalgia, comparte que este rol la reconcilia con sus inicios, evocando los días en que aprendió español frente a la pantalla: "En mi casa éramos muy ‘noveleros'; aprendí a hablar español viéndolas". Boyer defiende con orgullo el género que forjó su carrera.

Angelique Boyer defiende al género

"Algunos menosprecian el género o creen que otros son mejores, pero no cualquiera puede hacer telenovela", sentencia Boyer con firmeza. Destaca la exigencia única del formato: "Se requiere energía, entrega, disciplina y minutos efectivos todos los días [...] La disciplina en la televisión es maravillosa". Para ella, ser protagonista implica liderar con ejemplo: "Uno no puede enfermarse, flaquear ni rendirse [...] debes dar ejemplo en puntualidad, disciplina y respeto". Este compromiso nace de sus mentores y su formación ascendente en el medio.

La actriz vincula su éxito a raíces familiares: "Llegué a México con una mamá mexicana que amaba este país [...] Mi abuela era una gran fan, y siempre soñaron esto para mí". Hoy, al ver a jóvenes actores del CEA, revive su propia historia: "Me conmueve mucho porque yo fui una niña del CEA [...] caminaba por los pasillos soñando con ser actriz". Ese primer día en Televisa permanece vívido: "Recuerdo entrar por la Puerta 1, de la mano de mi papá [...] Me sentía diminuta en un mundo tan grande, como si entrara a Disney".

Angélique atesora cada encuentro con leyendas como Eric del Castillo, a quien admiró desde Esmeralda y luego compartió escena en Abismo de pasión. Hoy, trabajar con figuras como Arcelia Ramírez y Nuria Bages renueva su inspiración. Su filosofía de vida explica su trayectoria: "Siempre invito a la gente a creer en sus metas, a soñar en grande [...] hay que decretar con positivismo, y las cosas llegan". Un mensaje que Doménica Montero encarnará en pantalla.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube