Clint Eastwood tiene 95 años y se mantiene activo en la industria del cine: esta es su dieta milagrosa para lograr una larga y exitosa vida

Establecer una alimentación saludable, es decir, rica en proteínas, frutas, verduras u hortalizas, baja en grasas y carbohidratos es indispensable para que el organismo cuente con los nutrientes necesarios para funcionar correctamente.

En ese contexto, el acotar estadounidense Clint Eastwood tiene 95 años y se mantiene completamente activo, esto gracias al estilo alimenticio que ha implementado a partir de los 50 años, la cual se basa en productos orgánicos, así lo reseñó el portal web Infobae.

Por lo tanto, médicos especialistas en la materia aseguran que la vitalidad que el famoso estadounidense tiene hasta el momento es porque también realiza una rutina de ejercicio de alto impacto.

“La ingesta adecuada de proteínas es fundamental en adultos mayores para prevenir la sarcopenia, un síndrome que implica pérdida de masa muscular y funcionalidad. La guía de la European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) recomienda entre 1 y 1.2 g/kg/día en adultos mayores sanos. Además, restringir azúcares simples y alcohol protege contra enfermedades cardiovasculares, hepáticas, metabólicas y neurodegenerativas”, aseguró el doctor César Casavola, jefe de Nutrición y Soporte Nutricional del Hospital Alemán, presidente de la Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas al referido portal web.

¿Los pensamientos influyen en el proceso de envejecimiento?

“Diversos estudios en neurociencia y psicogerontología muestran que una edad subjetiva más joven se asocia con menor deterioro cognitivo, menos inflamación crónica, mejor salud cardiovascular y hasta menor mortalidad. Lo que antes se pensaba como un tema emocional hoy se entiende como un factor biológico. Mantenerse activo mentalmente, aprender cosas nuevas y tener un propósito vital mejoran la plasticidad cerebral, la inmunidad y la calidad de vida”, puntualizó Casavola.

A su vez, añadió que Clint Eastwood tiene una frase que hace referencia a lo antes mencionado y es: “Nunca dejes entrar al viejo. Sé activo, mantén la mente abierta”.

En definitiva, para mantener el organismo en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debe realizarse un chequeo médico general durante el año.

